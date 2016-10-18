Украина получит от Всемирного банка кредит в $500 млн на закупку газа
Киев, 18 октября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Руководство Всемирного банка предоставит национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» гарантии на кредит в $500 млн для закупки импортного газа на отопительный сезон, сообщает министерство финансов Украины.
Руководство ведомства заявляет, что эти средства будут использованы для стабильного теплоснабжения населения Украины в холодное время года и горячо поддерживает идею взять очередной кредит.
Министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook написал, что он приветствует решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтогазу» на кредит в размере $500 млн на закупку газа, подчеркнув, что новый кредит позволит гражданам Украины пережить предстоящий отопительный период.