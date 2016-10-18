Киев, 18 октября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Руководство Всемирного банка предоставит национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» гарантии на кредит в $500 млн для закупки импортного газа на отопительный сезон, сообщает министерство финансов Украины.

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

Руководство ведомства заявляет, что эти средства будут использованы для стабильного теплоснабжения населения Украины в холодное время года и горячо поддерживает идею взять очередной кредит.

Министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook написал, что он приветствует решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтогазу» на кредит в размере $500 млн на закупку газа, подчеркнув, что новый кредит позволит гражданам Украины пережить предстоящий отопительный период.