Радио REGNUM: второй выпуск за 18 октября
Москва, 18 октября, 2016, 23:14 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Юбилейный съезд «Деловой России»: ресурсы экономического развития, патриотизм в бизнесе, срок ликвидности, кредитоспособность предприятий и сфера информационных технологий.
- Государственная дума: что ждет депутатов-прогульщиков и на что надеется Педро Аграмунт?
- Борьба за Арктику: Гренландия возмущена действиями США на острове, а в России изобрели уникальный военный снегоход;
- Золотое крыльцо для инвалидов Сахалина: на вход в мэрию потратят семь миллионов рублей.