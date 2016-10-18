Дамаск, 18 октября, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Сирийская армия обвинила руководимую США коалицию в том, что она планирует позволить боевикам «Исламского государства», организации, деятельность которой запрещена в России, покинуть иракский город Мосул через сирийскую границу, передаёт Reuters. ВС САР обещают противостоять этой попытке любыми средствами.

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В заявлении сирийского командования говорится, что американский план предусматривает обеспечение коридоров, чтобы позволить боевикам бежать в Сирию, консолидировать там своё присутствие и создать «реалии новых арен боевых действий» в восточной части Сирии.

«Любая попытка пересечь границу является атакой на суверенитет Сирии», — говорит командование САР.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.