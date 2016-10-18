София, 18 октября, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Софийская городская прокуратура выдвинула обвинения против бывших исполнительных директоров Национальной электрической компании (НЭК) Болгарии Любомира Велкова и Мардика Папазяна по факту заключения договора с российским «Атомстройэкспортом» по АЭС «Белене», передаёт «Болгарское национальное радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

По версии обвинения, 28 ноября 2007 года НЭК заключила невыгодную сделку, подписав рамочный договор с «Атомстройэкспортом» на сумму 205 млн евро. По его условиям стоимость оборудования АЭС была существенно снижена, при этом болгарская сторона взяла на себя все расходы по исполнению контракта, включая затраты на транспортировку, таможенное оформление, страховки, оплату пошлин, перевод документации на болгарский язык и прочее. В результате, как считает прокуратура, государство через НЭК понесло убытки в размере свыше 77 млн евро.

Кроме этого, бывшие исполнительные директора государственной компании обвиняются в том, что подписали эти документы без разрешения Министерства экономики и энергетики Болгарии.

По информации болгарских СМИ, в соответствии с предъявленными обвинениями фигурантам дела грозит от 4 лет тюрьмы. В настоящее время Велков и Попазян отпущены под подписку о невыезде. Тем временем в прокуратуре сообщили, что в ближайшие недели обвинения в рамках этого же дела могут быть предъявлены и другим должностным лицам, которые «своими действиями или бездействием» нанесли ущерб государству.

Народное собрание (парламент) Болгарии 18 октября, прервав свои предвыборные каникулы, провёл внеочередное заседание, в ходе которого было принято решение о создании Временной анкетной комиссии, задача которой — провести целостную проверку всех данных и обстоятельств по проекту строительства АЭС «Белене» за период с 2006 года по сегодняшний день. Через три месяца комиссия должна будет представить Народному собранию соответствующий доклад.

Как передавало ИА REGNUM, в июне Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации в связи с прекращением реализации проекта АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. До полного погашения всей суммы ущерба Болгарии ежедневно начисляется неустойка в размере 167 тысяч евро.

Напомним, в 2005 году в Болгарии был объявлен тендер на завершение строительства атомной электростанции в трёх километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В 2007 году европейские проверяющие признали российский проект соответствующим всем современным техническим требованиям, вскоре стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») проект застопорился, а в марте 2012 года правительство Бойко Борисова приняло решение «заморозить» строительство АЭС «Белене».

В январе 2013 года в стране прошёл национальный референдум по судьбе АЭС «Белене». На вопрос «Должна ли развиваться атомная энергетика в Болгарии посредством строительства новой атомной электростанции?» положительно ответили 61,5% проголосовавших. Решение референдума не было юридически обязательным, поскольку явка избирателей не превысила 60%, и на заседании парламента большинством голосов было приняло решение об отказе от реализации проекта.