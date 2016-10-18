Москва, 18 октября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Российские платежные системы прорабатывают пути преодоления украинских санкций и в скором времени представят свои предложения властям России, сообщают «Известия».

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Одним из методов решения проблемы может стать введение запрета на трансграничные денежные переводы из России иностранными платежными системами. Это вынудит их заключать иные договора с российскими системами платежей.

Напомним, 18 октября под расширенные санкции Украины попали платежные системы «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Международные денежные переводы Лидер», Anelik и Blizko, лишившись возможности отправлять переводы на Украину

Дело в том, что в 2014 году российские платежные системы не имели возможности перерегистрироваться на Украине, в отличие от всех остальных платежных систем. Тем не менее, до 18 октября 2016 года российским платежным системам не запрещали работать, хотя не давали развивать свои сети и заключать договора с украинскими банками.

Стоит отметить, что украинские санкции были введены в первую очередь против национально значимых российских игроков, что облегчило конкуренцию для американских платежных систем.

Стоит отметить, что даже если прорабатываемые российскими платежными системами меры сработают, трафик подорожает для потребителей услуг.