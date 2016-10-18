Алеппо, Сирия, 18 октября, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Боевики отказываются покидать Алеппо после того, как Россия объявила о 8-часовом перемирии в городе на севере Сирии, передаёт Reuters.

Боевики

«Фракции полностью отвергают любой выход — это сдача», — сказал Закария Малахифи, замполит группы «Фастагим» (Fastaqim), расположенной в Алеппо.

Аль-Фарук Абу Бакр, командующий «Ахрар аль-Шам» в Алеппо, дал понять, что повстанцы будут сопротивляться, пока не будет свергнут президент Сирии Башар Асад.

«В Алеппо нет террористов», — заявил он, ссылаясь на группы, связанные с «аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).