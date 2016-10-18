Эр-Рияд, 18 октября, 2016, 22:34 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии казнен член саудовского королевского дома принц Турки бен Сауда аль-Кебир, который был признан виновным в убийстве, совершённом три года назад. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает телеканал Al Arabiya.

E.C Орудие казни

Три года назад принц аль-Кебир открыл стрельбу в районе аль-Тумама на окраине Эр-Рияда, в результате которой погиб один человек. Точные причины конфликта не сообщаются. Семья погибшего отказалась принять «кровные деньги», которые были предложены, чтобы урегулировать спор.

В итоге принц был приговорен к смертной казни. Король Саудовской Аравии разрешил казнить члена правящей династии.