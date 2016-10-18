Вашингтон, 18 октября, 2016, 22:11 — ИА Регнум.



пресс-служба посольства США в Белоруссии Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк и временный поверенный в делах США в Белоруссии Боб Райли

Минфин США, координируя свои действия с Госдепом, до 30 апреля 2017 года продлевает мораторий на применение санкций к предприятиям Белоруссии, сохраняя блокировку собственности этих предприятий и не освобождая их от санкций как таковых. Об это 18 октября проинформировал Минфин США.

Белорусским предприятиям разрешено совершать сделки согласно послаблениям, сделанным 29 октября 2015 года. Тогда, позитивно реагируя на отсутствие повторения эксцессов президентской кампании 2010 года, официальный Вашингтон приостановил действие некоторых санкций в отношении предприятий белорусского госконцерна «Белнефтехим».

Таким образом, под санкциями остаются девять белорусских госпредприятий: «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом», Belneftekhim USA Inc. и собственно белорусский госконцерн «Белнефтехим». Если сумма операций с этими предприятиями превышала $10 тыс., то отчет по ним должен был быть предоставлен в Госдеп США в течение 15 дней. Визовые санкции в отношении Александра Лукашенко и других физлиц, представляющих его «режим», были сохранены. В апреле 2016 года действие режима ограниченных санкций было продлено на полгода и, судя по нынешнему решению, продлено ещё на полгода. Санкции действуют с 2006 года.

Напомним, 18 октября в МИД Белоруссии прошли переговоры делегации США во главе с зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк с белорусской делегацией во главе с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Как сообщило посольство США, делегация Госдепа в ходе визита 18−19 октября не ограничится контактами с властями.

По итогам переговоров Бриджет Бринк сообщила журналистам, что у неё состоялись встречи с представителями прозападной оппозиции и официальными лицами республики. По её словам, продление санкций на полгода начнёт действовать с 31 октября и эту меру следует понимать как помощь Белоруссии на пути демократизации, укрепления суверенитета и независимости — политической и экономической, а также территориальной целостности.

Бринк сообщила также, что «на протяжении последних 13−14 месяцев наблюдается улучшение отношений» между Минском и Вашингтоном. Она выразила надежду на продолжение нормализации двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, об отмене санкций США Александр Лукашенко неоднократно заявлял, однако Госдеп США регулярно давал понять, что желаемое не следует выдавать за действительное. Недавно, 14 сентября в ходе брифинга представитель Госдепартамента США Марк Тонер в очередной раз прояснил данный вопрос: «Санкционный режим привязан к вопросам демократии и прав человека в Белоруссии, и если Белоруссия предпримет то, что мы оценим, как существенные шаги в этих областях, то США будут смотреть в сторону дополнительного смягчения санкций. Опять же, на сегодняшний день мне не о чем объявить».