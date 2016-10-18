Людвигсхафен, Германия, 18 октября, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Для разбора катастрофы на предприятии немецкого концерна BASF требуется время, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Роберт Фридрих Штайлер. Завод BASF в Людвигсхафене. 1881

Спасатели разыскивают одного пропавшего рабочего. На данный момент место происшествия не может быть исследовано, т.к. из труб всё ещё течёт жидкость.

Во время взрыва на химическом заводе в Людвигсхафене 17 октября погибли два пожарных BASF и ранены более 20 человек.

Премьер-министр Рейнланда-Пфальца Малу Дрейер требует беспрерывного расследования инцидента.