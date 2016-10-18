Женева, Швейцария, 18 октября, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Российская Федерация призывает другие страны высказываться против проекта резолюции Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ) о ситуации в Алеппо. Такое заявление сделал сегодня, 18 октября, постоянный представитель России при женевском отделении Всемирной организации Алексей Бородавкин.

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«Призываем всех, кому не на словах, а на деле важно восстановление мира в Алеппо и в Сирии в целом, проголосовать против проекта этой резолюции», — сказал Бородавкин.

21 октября в Женеве пройдет специальная сессия СПЧ, на которой будет рассматриваться обстановка в сирийском городе Алеппо. На заседании планируется принять резолюцию.

Ситуация в Алеппо остается крайне сложной. В восточной части города продолжаются бои. Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил России объявил о том, что в районе Алеппо 20 октября с 08.00 до 16.00 будет действовать «гуманитарная пауза», на время которой ВКС РФ и Сирии прекратят наносить удары. У террористов и мирных жителей появиться возможность покинуть город, если они этого захотят.

На данный момент известно, что за проведение спецсессии Совета ООН по правам человека высказались 33 государства. Спецсессия проводится по официальному запросу Великобритании от имени группы государств, в которые входят Германия, Франция, Италия, Иордания, Кувейт, Морокко, Катар, Саудовская Аравия, Турция и США.