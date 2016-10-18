Москва, 18 октября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Закон о штрафах за использование летних автомобильных шин зимой и шипованных летом может вступить в силу с 1 декабря 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, законопроект рекомендовал Госдуме принять комитет по транспорту.

След от шины

Штраф за использование летних шин в период с 1 декабря по 1 марта составит 2 тыс. рублей. Одновременно поправки касаются эксплуатации шипованной резины в летний период — с 1 июня по 1 сентября.

Штраф может повлечь и использование зимней резины с высокой степенью износа.

При этом региональные заксобрания получают право уточнять понятие «зимнего периода» — увеличивать, но не уменьшать, например, возможно установить «зиму» с 1 ноября, но нельзя с 1 января.