Саранск, 18 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Мордовия заняла второе место в России по показателю работы с талантливыми детьми. Школьники республики завоевали 45 дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады в 2016 году, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

rlc.edurm.ru День Знаний в Республиканском лицее

«В прошлом году школьники Мордовии достигли небывалых успехов на всероссийских олимпиадах, завоевав 35 наград. Впервые в истории победителем Международной олимпиады по астрономии и астрофизике стал россиянин, воспитанник нашего лицея для одаренных детей Иван Утешев. А сам лицей недавно занял второе место в рейтинге лучших школ России. Это результат совместной деятельности лучших школьных учителей и преподавателей вузов. У нас есть отличный пример, в каком направлении другим нашим школам надо развиваться, как организовывать учебный процесс и достигать высоких результатов. Лицей для одаренных детей должен транслировать свой опыт и практики в районах республики. Только так мы можем повысить качество общего образования во всей системе», — заявил глава региона Владимир Волков.

Исследование проводили Московский центр непрерывного математического образования и портал «Олимпиада.ру». Авторы рейтинга сопоставляли количество дипломов и численность населения регионов России за несколько лет.

В абсолютных цифрах лучшей оказалась Москва — 699 дипломов победителей и призеров в 2016 году, коэффициент региона — 5,67. На втором месте расположилась Мордовия — 45 дипломов, коэффициент — 5,57. Третье место досталось Санкт-Петербургу — 204 диплома, в пересчете на население коэффициент составил 3,90.

Замыкают топ-5 Кировская область и Татария. В первую десятку также вошли Удмуртия, Чувашия, Челябинская, Вологодская и Магаданская области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Республиканский лицей для одаренных детей занял второе место среди лучших школ России, пропустив вперед только президентский физико-математический лицей из Санкт-Петербурга.

Кроме того, в рейтинг 500 лучших образовательных организаций России также вошли саранская гимназия №20 и лицей №43.