Челябинск, 18 октября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Компания, победившая в конкурсе на разработку маршрутной сети Челябинска, отказалась заключать контракт по предложенной ею самой цене в 1 рубль, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Об отказе победителя — ООО «ТЕЗАН» — подписывать контракт и выполнять его условия сообщила пресс-секретарь городского управления транспорта Валентина Богомазова.

«Компания направила в управление транспорта письмо, в котором отказалась от перечисления 510 тысяч рублей в качестве обеспечительной меры. Соответственно, не будем заключать с ними контракт и начнем процедуру заключения контракта со вторым участником конкурса. Подписание договора пройдет после 24 октября. Если УФАС не будет иметь претензий, заключим контракт со вторым участником, если иначе — придется искать другой путь развития событий», — цитирует её портал 74.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из трех поданных заявок в конкурсе на разработку маршрутной сети общественного транспорта Челябинска, победила та, что представило малоизвестное ООО «ТЕЗАН» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и без опыта разработки подобный проектов. Другой участник — ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» — предложил цену контракта — 500 тыс. рублей. Пермский разработчик был отстранен от участия по причине допущенных ошибок в документации на конкурс. Пермяки предложили цену в 2 млн 550 тыс. 001 рубль.

ООО «ТЕЗАН» предложила сумму контракта в 1 рубль. Так как выбор победителя конкурса обуславливался зависимостью от двух критериев, «цена» — 80%, и «опыт» разработчика — 20%, победителем практически мог быть лишь тот, кто предложит меньшую цену.

После проведенного конкурса и определения победителя, компания ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» подала в челябинский УФАС. Жалоба была рассмотрена и вынесено решение приостановить заключение контракта с победителем до выяснения всех указанных обстоятельств.

Отметим, 17 октября, после того как было вынесено решение челябинского УФАС, глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил о том, что новая маршрутная сеть и не нужна городу. По мнению градоначальника стало вполне достаточно обойтись старой, если внести в нее коррективы.

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Отметим. за 500 тыс. рублей сделать схему предложило ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта». Скорее всего, именно с ним и заключат контракт.