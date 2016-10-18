Вашингтон, 18 октября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама считает, что российская армия является второй по силе в мире после американской армии. Такое заявление Обама сделал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

ИА REGNUM

Сперва на этой пресс-конференции Обама заявил, что «убедил» Ренци сохранить санкции против России. Затем Обама отметил, что Россия — это большая и важная страна, а её армия уступает только армии США.

Кроме того, Обама отметил, что Россия должна быть частью решения международных проблем.

Стоит отметить, что после того, как Россия открыто вмешалась в сирийский конфликт и продемонстрировала возможности своих вооруженных сил, в мире все признали силу российской армии.