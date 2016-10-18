Брюссель, 18 октября, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Ввиду высоких расходов на операцию по освобождению города Мосул правительство Ирака просит международное сообщество о денежной поддержке, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Мы находимся в сложной финансовой ситуации», — заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини в Брюсселе. Доходы от нефти у Багдада ограничены, отметил он.

«Успех военной кампании позитивно повлияет на безопасность в Ираке и в остальном мире», — добавил глава иракского МИД.

Ранее еврокомиссар по вопросам безопасности Юлиан Кинг в интервью Die Welt предупредил Евросоюз о негативных последствиях освобождения Мосула. Последнее, по словам еврочиновника, может привести к возвращению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Европу.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.