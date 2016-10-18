Москва, 18 октября, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Государственная комиссия на космодроме Байконур в Казахстане утвердила состав экипажа экспедиции на Международную космическую станцию, который будет доставлен туда 19 октября при помощи космического корабля «Союз МС-02» 19 октября, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

МКС

В состав основного экипажа орбитальной экспедиции включены российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-02» к орбитальной станции запланирован на 11:05 мск 19 октября. После выхода на рассчетную орбиту двое суток будет продолжаться автономный полет корабля. К российскому модулю МКС «Поиск» космический корабль «Союз МС-02» должен пристыковаться 21 октября в 12:59 мск.

Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко предстоит выполнить на борту МКС программу научных исследований, в которую входит порядка 54 экспериментов шести разных направлений. Часть из них космонавтам предстоит выполнить впервые. В числе прочих работ, запланировано выращивание перца в орбитальной оранжерее «Лада», а также отработка вопросов управления автоматическими планетоходами с борта корабля, находящегося на орбите.