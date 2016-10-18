Берлин, 18 октября, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает концентрироваться не только на военной операции в Мосуле, но и подумать о послевоенном восстановлении северного иракского города.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«Даже если мы не знаем, как долго продлится освобождение Мосула от ИГИЛ: Важно уже сейчас планировать на день после этого», — заявил Штайнмайер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германия вместе с иракским правительством провела успешные меры по стабилизации в Тикрите, Рамади и Фаллудже, что способствовало возвращению многих перемещённых жителей.

Стабилизация «нам удалась достаточно хорошо в Рамади и Тикрите», отметил Штайнмайер.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.