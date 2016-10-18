Вашингтон, 18 октября, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама заставил итальянского премьер-министра Маттео Ренци сохранить санкции против Российской Федерации. Об этом сам Обама заявил сегодня, 18 октября, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

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«Мы говорили о нашей общей обеспокоенности по поводу ситуации на Украине, о том, как важно сохранять в силе санкции, включая санкции ЕС, до тех пор, пока и Россия, и Украина не станут выполнять свои обязательства по минским договоренностям», — заявил Обама.

Напомним, Ренци ранее выступал за пересмотр политики санкций в отношении России. В самой Италии некоторые области на севере страны выступают за отмену антироссийских санкций и требуют от правительства поднять этот вопрос на уровне Европейского Союза. Тем не менее, сделать это пока не решилась ни одно евросоюзная страна.

США навязали Евросоюзу санкции против России после государственного переворота на Украине и начала гражданской войны в этой стране, а также после воссоединения Крыма с Россией.

Американское влияние на Евросоюз крайне велико. Ключевая экономика ЕС — Германия до сих пор фактически оккупирована США. Американские военные базы остаются на территории Германии с 1945 года.