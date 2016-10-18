Галич, Костромская область, 18 октября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. В Костромской области перед судом предстанут два врача-педиатра ОГБУЗ «Галичская окружная больница», обвиняемые в смерти ребенка из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

Детская бутылка

По версии следствия, 4 января 2016 года в Галичскую окружную больницу была госпитализирована девочка 1,5 месяцев в состоянии средней степени тяжести. В течение суток состояние пациентки ухудшалось. Дежурные врачи-педиатры не применили в полном объеме свои специальные познания и навыки в области медицины, не использовали в полном объеме имеющееся в больнице оборудование для полного обследования пациентки. У девочки был острый гастроэнтерит, но врачи поставили диагноз с опозданием, из-за чего поздно началась интенсивная терапия и реанимация. На следующий день ребенок умер.

В отношении медиков было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.