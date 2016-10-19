Москва, 19 октября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Среди жителей Москвы все больше повышается градус недовольства в отношении мэра столицы Сергея Собянина. По сообщению общественного движения «Моссовет», в столице надеются на проведение весной 2017 года общегородского референдума за отставку градоначальника. Также планируется проведение тотальной проверки деятельности властей города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин. У каждого — свои подвиги

Недовольство среди москвичей вызывают многие действия мэра. С каждым днем в интернете увеличивается количество петиций, комментариев и видеороликов на форумах и в социальных сетях. Общественники планируют провести серию протестных акций и массовый сбор подписей за отставку Собянина. Власти отчитываются в благоустройстве города, но это не спасает.

Снос самостроев

Одна из самых известных петиций «За отставку Собянина» появилась на сайте change.org в начале 2016 года. За восемь месяцев число подписей достигло более 18 тысяч. «Собянин С.С. утратил всякое моральное право оставаться на посту мэра г. Москвы и доверие москвичей. Мы требуем его немедленной отставки!» — сообщается в петиции.

Основная претензия к мэру — проведенный массовый снос коммерческих строений. Создатели петиции считают, что действия правительства столицы противоречат законодательству. В связи с этим подписавшиеся просят депутатов Мосгордумы и президента России Владимира Путина удовлетворить требование жителей об отставке Собянина, а Генпрокуратуру РФ провести проверку действий команды градоначальника.

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Кроме того, в Москве была запущена стикер-компания: участникам акции предлагается наклеить на автомобиль стикер «Собянин, спасибо! Уходи!».

Замена асфальта на плитку

Москвичи неоднократно критиковали мэра за замену асфальта на тротуарную плитку. И несмотря на оправдания властей, что плитка полезна для здоровья, жители города продолжают протестовать.

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Противники нового вида дорожного покрытия отмечали, что траты на укладку плитки необоснованны, так как покрытие тротуаров недолговечно. Кроме того, от плитки страдают растения. «Мода» на тротуарную плитку привела к тому, что под плитку стали замуровывать деревья, оставляя открытым совсем незначительное пространство 25−50 см от ствола», — сообщается в тексте петиции «СПАСИТЕ ДЕРЕВЬЯ! Остановите замуровывание деревьев и газонов под тротуарную плитку!», размещенной на сайте change.org.

Расходование бюджета

Также москвичи недовольны эффективностью расходования бюджетных средств. В адрес правительства РФ опубликована петиция с обвинением в злоупотреблениях должностью градоначальника, которые, как считают создатели обращения, ведут к нецелевому использованию бюджета. «Мнение жителей начисто игнорируется, местное самоуправление по сути уничтожено и выполняет распоряжения мэрии. Главной целью на его посту является распил 1,6 трлн руб. бюджета города, что неизбежно приводит к преступно неэффективному расходу средств, в то время как многие регионы России прозябают в нищете», — сообщается в тексте петиции «Мэра Москвы С. Собянина в отставку!» на сайте change.org.

Общественный резонанс в сети вызвала также недавняя новость о миллиардных нарушениях в бюджете столицы.

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Отмена маршруток

После проведенной реформы наземного общественного транспорта в столице количество негативных комментариев пользователей социальных сетей зашкаливает. Пассажиры недовольны итогами: привычные маршруты пропали, автобусы переполнены, а расходы на проезд и время, затраченное на поездку, увеличены.

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По этому поводу на портале change.org появилась петиция «Верните маршрутки — люди должны тратить время на жизнь, а не на автобусы!». На данный момент ее подписали порядка 2,5 тысячи человек.

Очередники

Еще одна проблема — очередь на жилье. Очередники Москвы неоднократно заявляли о своем несогласии с политикой властей столицы. В течение лета 2016 года проводили голодовку и протестные акции. Однако вопрос остался нерешенным.

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Вырубка леса

Уже более 143 тысяч подписей насчитывается под петицией «Не допустите вырубки парка «Кусково». Участники кампании требуют остановить начатое уничтожение лесной полосы в районе Вешняки для строительства Северо-Восточной хорды.

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Кроме того, растет количество жалоб на реконструкцию, проводимую на территории Битцевского и Бутовского лесов. Общественники разместили в сети видео, где просят сохранить лыжные и велосипедные трассы в лесополосе и выступают против вырубки растений.

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Также вызвали вопросы у жителей Москвы нелегальная миграция, действия по разрушению исторического наследия, проведенная оптимизация систем образования и здравоохранения, рост платы за капремонт, повторяющиеся ремонтные работы в метрополитене, введение платной парковки и дорожные работы.

Напомним, Собянин занял пост мэра Москвы в 2010 году после отставки Юрия Лужкова. В 2013 году состоялись досрочные выборы мэра Москвы, победителем которых стал Сергей Собянин. Срок полномочий избранного градоначальника истекает в 2018 году.