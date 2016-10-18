Махачкала, 18 октября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Антимонопольная служба аннулировала аукцион на охрану объектов дагестанского отделения Пенсионного фонда. Начальная цена лота составляла 49,6 млн рублей.

Логотип Пенсионного фонда РФ

С жалобой на аукцион обратилась частная охранная организация «ТТ», которая указала на укрупнение лота. Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе УФАС по республике, проверка показала, что в документации объектом закупки является оказание услуг по охране 55 объектов на территории Дагестана. В ведомстве считают, что укрупнение лота оказывает негативное влияние на конкуренцию, потому что таким образом вытесняются потенциальные исполнители, не способные освоить его. Фонду предписано аннулировать аукцион за нарушение законов «О контрактной системе» и «О защите конкуренции».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе УФАС уже аннулировало другой аукцион на охрану объектов отделения Пенсионного фонда по РД стоимостью 149 млн рублей. Заявители из частного охранного предприятия «Легион-3» пожаловались, что их заявка на участие в конкурсе была незаконно отклонена.

Жалоба была признана необоснованной, но в ходе проверки удалось выявить реальные нарушения. Так, в документации не совпадали сроки начала оказания услуг, которые в свою очередь были объединены в один крупный лот. Антимонопольщики усмотрели в этом нарушение закона «О контрактной системе» и аннулировали аукцион.

Впоследствии ОПФР по РД безуспешно пыталось обжаловать решение в Арбитражном суде Дагестана, но добилось своего только со второй попытки в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде. После этого управление ФАС обратилось в Арбитражный суд СКФО и в этом месяце добилось оставления в силе решения об аннулировании аукциона. Интересы ведомства на заседании защищал лично начальник управления ФАС по Дагестану Курбан Кубасаев.