Ереван, 18 октября, 2016, 19:48 — ИА Регнум.



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В Ереване 14 октября состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которого были подведены итоги председательства Армении в ОДКБ, а также подписан ряд документов, и самый важный из них — Стратегия коллективной безопасности до 2025.

Однако некоторые важные вопросы так и остались нерешенными. В частности, ожидалось, что в ходе саммита будет назначен новый генеральный секретарь ОДКБ, которым должен был стать представитель Армении. Тем не менее, этот вопрос был снят с повестки заседания. Кроме того, во время прошедшего в столице Армении саммита с резким заявлением о необходимости повышения авторитета организации выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

ИА REGNUM поинтересовалось у замдиректора Института Кавказа, политолога Сергея Минасяна, какие шаги должны предпринять члены ОДКБ, чтобы повысить авторитет Организации и способна ли она стать монолитной структурой. «Непризнанность ОДКБ, о которой говорил Лукашенко, исходит из того, что с самого начала, еще с 2000-х годов, возможные партнеры и контрпартнеры ОДКБ на Западе даже с юридической точки зрения не пытались признать организацию, либо, во всяком случае, ставить ее на одну равную площадку с НАТО или какими-то другими военно-политическими организациями», — отметил Минасян.

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Он подчеркнул, что эта ситуация сохраняется и сейчас и ее вряд ли удастся качественно изменить. «Главная особенность и генетическая проблема ОДКБ — это то, что ввиду своей географической специфики, она включает в себя три блока государств или подсистем безопасности, у которых совершенно разные представления о собственных интересах в сфере безопасности и обороны, и, соответственно, разная приоритетность в отношении других подсистем безопасности», — отметил эксперт.

По его словам, понятно, что для Белоруссии, России и европейских подсистем безопасности существуют другие приоритеты — НАТО, проблемы, связанные с политическим противостоянием Запада и России. Минасян подчеркнул, что для Армении или кавказской подсистемы безопасности основной проблемой является карабахский конфликт и в целом безопасность Южного Кавказа.

По мнению эксперта, приоритет Армении — формирование единой позиции стран-союзников по карабахскому конфликту, что проблематично для центрально-азиатских государств ее союзников, например Казахстана и Киргизии, которым в двустороннем формате, в языковом и культурном плане Азербайджан ближе, чем Армения. «С другой стороны, очевидно, что, выбирая приоритеты сферы безопасности, в Армении вряд ли кто-нибудь захотел бы прямого участия армянских военнослужащих в борьбе против исламских фундаменталистов где-то в глубине Центральной Азии или на границе между Таджикистаном и Афганистаном», — добавил Минасян.

Политолог добавил, что главный локомотив системы коллективной безопасности на постсоветском пространстве — Россия. «Мы видим, что из-за ее противостояния с Западом, которая усилилась за последние годы, приоритетность угроз безопасности России становится проблемой для некоторых стран-членов ОДКБ», — считает Минасян.

Отвечая на вопрос, может ли ОДКБ стать монолитной структурой, Минасян подчеркнул, что, по его мнению, это вряд ли возможно. «Как показывает опыт НАТО и организации «Варшавского договора», главным и необходимым условием для монолитности военно-политического блока является наличие общего врага или общей угрозы, что заставляет забыть о собственных приоритетах. «Понятие врага разное, тот, кто в Армении считается внешней угрозой безопасности, для Казахстана — партнер и друг, соответственно, мы не можем как-либо исправить данную ситуацию. Таким образом монолитность ОДКБ в обозримом будущем обеспечить вряд ли удастся», — отметил эксперт.

Говоря о том, почему были отложены выборы генсека ОДКБ в ходе последнего саммита организации в Ереване, политолог подчеркнул, что в данном вопросе свою роль сыграли два основных фактора. «Кроме того, что, видимо, у некоторых стран-членов организации разные взгляды по поводу назначения представителя Армении на пост генсека ОДКБ, мы видим и ситуацию, когда впервые за все время существования организации предпринимается практика ротации, при которой возглавлять ею будет не бессменный представитель России, каким был Бордюжа, а попеременно представители стран-членов ОДКБ. Я думаю, что данный фактор тоже сыграл свою роль», — добавил Минасян.