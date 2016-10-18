Киев, 18 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением ствольной артиллерии, минометов и БТР. В результате ведения боевых действий страдает мирное население, уничтожается инфраструктура. Об этом 18 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, местные администрации ДНР, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Images Литовский военный инструктор и солдаты ВСУ в ходе учений

В частности, заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил гибель двоих бойцов ДНР и ранение одного мирного жителя поселка Крутая Балка Ясиноватского района (Донетчина, под контролем ДНР).

«Украинская сторона продолжает обстрел территории ДНР. В результате огня ВСУ из запрещенных вооружений по южным населенным пунктам Республики погибли двое военнослужащих ДНР… Украинские солдаты от начавшейся истерики уже принимают за врага любого человека и открывают огонь по всему, что движется. Так получил ранение мирный житель поселка Крутая Балка (Ясиноватский район) 1971 года рождения», — рассказал Басурин, пояснив, что украинские солдаты якобы находятся в тяжелом психическом состоянии из-за слухов о начале наступления сил ДНР.

В то же время источник в администрации Новоазовского района сообщил ДАН о ранении одной мирной жительницы. «В селе Новая Таврия в результате обстрела со стороны ВСУ была ранена мирная жительница 1929 года рождения», — сказал собеседник.

По словам Басурина, вчера украинская армия обстреливала позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Спартак, Жабуньки, Горловка, Зайцево, Донецк (район бывшего аэропорта), Саханка, Безыменное и Ленинское.

«За прошедшие сутки украинские силовики 253 раза нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов — 218 раз… В эту минуту ведется обстрел сел Коминтерново, Саханка, Ленинское и Безыменное. ВСУ применяют артиллерию калибра 152 мм и минометы калибра 120 мм. Сегодня утром противник начал обстрел Безыменного (Мариупольское направление) с применением артиллерии 152 и 122 мм, выпустив более 20 снарядов. Причем обстрел велся в присутствии представителей СЦКК с украинской стороны, а также наблюдателей миссии ОБСЕ», — уточнил Басурин.

Он сообщил, что подразделения ВСУ заняли территорию пионерского лагеря в селе Галициновка Марьинского района и разместили там 30 танков. «В селе Галициновка, в 18 км от линии соприкосновения, на территорию пионерского лагеря отмечено прибытие танкового батальона из 30 танков… В районе Краматорска установлен прилет шести боевых вертолетов», — привел данные разведки Басурин.

При этом отмечено укрепление позиций ВСУ под Волновахой, куда прибыл эшелон украинской военной техники, включая 10 танков, а в селе Заможное (в 2,5 км от линии фронта) выявлены три снайперские группы. «В Талаковке на Мариупольском направлении, в 5 км от линии соприкосновения, установлено сосредоточение шести 122-мм гаубиц», — проинформировал военный.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что солдаты 54-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ после распития спиртных напитков с сослуживцами расстрелял двоих из них.

«По данным наших источников установлено, что военнослужащий 54-й омбр после распития спиртных напитков со своими сослуживцами, которое переросло в выяснение отношений, расстрелял двух сослуживцев из автоматического оружия. Данный факт скрывается командованием бригады от высшего командования, что стало уже традицией. Также установлено, что уровень обеспечения ГСМ и вещевым имуществом в 54 омбр характеризуется как неудовлетворительный», — сказал Марочко.

По его словам, украинские войска в нарушение Минских соглашений продолжают стягивать военную технику и личный состав в зону АТО. «ВСУ продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями. По имеющейся у нас информации, полученной от местных жителей, на территории автотранспортного предприятия, расположенного в н.п. Золотое, размещены танки и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Точное количество боевой техники не установлено. С целью скрыть наличие данного вооружения перед личным составом подразделений ВСУ стоит задача не допустить в этот район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Так, 16 октября наблюдатели миссии, проводя патрулирование территории, подконтрольной украинским силовикам в указанном районе, попали под обстрел. В целях безопасности им пришлось укрыться на контрольно-пропускном пункте в районе Золотого, а позже покинуть опасный район», — рассказал Марочко.

Он также проинформировал, что в н.п. Рассвет прибыли добровольцы из националистического отряда «СС Галичина». «В н.п. Рассвет прибыл батальон «СС Галичина» в количестве до 300 человек. В настоящее время личный состав батальона проводит инженерное оборудование позиций. По нашим данным, в ближайшее время в указанный район ожидается прибытие еще порядка до 1,5 тысяч националистов. Все эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует соглашения и договоренности, достигнутые трехсторонней контактной группой в Минске», — подытожил Марочко.

В то же время и.о. главы администрации г. Первомайск (Луганщина, под контролем ЛНР) Ольга Ищенко заявила, что в результате ночных боев в городе повреждены линия электропередачи, газопровод, гаражи и жилые дома.

«Поврежден воздушный газопровод между секциями многоэтажного дома, повреждена линия электропередачи, семь хозпостроек, сгорела машина, 27 квартир остались без стекол. Это район между частным сектором и многоэтажным кварталом. Жертв нет», — уточнила Ищенко.

В свою очередь, 18 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения, четверо — получили контузию».

По словам Лысенко, смерть командира батальона «Спарта» ДНР Моторолы «никаким образом не повлияла на ситуацию на фронте».

Полковник сообщил, что ВС ЛНР пока не выполнили условия для разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, поскольку нарушается режим тишины. «Что касается разведения сил и средств, которые предусмотрены Рамочным решением, подписанным 21 сентября этого года. Данные действия произошли в населенном пункте Золотое и Петровское. Что касается Станицы Луганской, то там из-за постоянных регулярных провокаций, обстрелов противника, эти действия невозможны, поскольку они противоречат условиям разведения сил и средств, которые предусматривают как минимум семь дней непрерывной тишины. Потому Станица Луганская остается единственным местом, где не состоялось разведение сил и средств», — констатировал Лысенко, заверив, что ВСУ готовы развести силы и средства.

Лысенко отметил, что вчера в Попаснянском районе (Луганское направление) нормализовалась военная обстановка. Зафиксировано несколько обстрелов ЛНР с применением легкого вооружения. При этом войска ЛНР совершили минометный обстрел (17 мин) позиций ВСУ в Станице Луганской и Крымском. По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР ведут точечные обстрелы. К примеру, в Луганском украинские силовики были обстреляны из БМП, в Верхнеторецком — из минометов, а в Авдеевке — из легкого вооружения. «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло три вражеских обстрела, в том числе один — из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко. Он сообщил, что по линии Талаковка — Широкино (Мариупольское направление) 9-ый полк ВС ДНР продолжает массированные обстрелы позиций ВСУ из тяжелого вооружения. «Вчерашнее утро началось с боевого столкновения в Водяном, которое продолжалось час. Во время боя противник запросил артиллерийскую поддержку. Огонь велся сразу с двух направлений», — рассказал Лысенко.

Он добавил, что во время обстрела украинских войск в Талаковке, Водяном, Лебединском и Широкино канонада от арторудий ДНР «продолжалась непрерывно около 11 часов». «Общее количество выпущенных боеприпасов превысила отметку 500», — подчеркнул Лысенко.

Также Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в соцсети Facebook сообщил, что украинские войска на всей территории Украины проводят стратегические командно-штабные учения «Рубеж-2016» по отпору вооруженной агрессии.

«Основной целью подготовки является наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление группировками войск (сил) в ходе операции Вооруженных сил по отпору вооруженной агрессии, противовоздушной обороны с одновременным планированием дальнейших действий и применение стратегических резервов», — рассказали в Генштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Народная милиция ЛНР зафиксировала пять обстрелов со стороны ВСУ. По данным военного ведомства, в г. Первомайск и селе Калиново позиции ЛНР были обстреляны из арторудий 122 мм. «Вечером 17 октября с направления Попасной из 122-мм артиллерийской установки был обстрелян город Первомайск. Снаряды разорвались в районе гаражного кооператива по Заводскому переулку. В результате обстрела повреждены четыре гаража», — сказали в НМ ЛНР.

Напомним, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом и Петровском.