Ставрополь, 18 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум.



Светофор

Из-за аварии на электроподстанции в Ставрополе без света остались около 50 тыс. человек, а отключение светофоров привело к авариям, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГО и ЧС Ставрополя, из-за аварии на трансформаторной подстанции, обесточенными оказались несколько районов краевой столицы: часть центра, до улицы Артема, Мамайка и часть Юго-Западного района города.

Без света остались тысячи человек. На место аварии прибыли пожарные расчеты, аварийные службы.

Вышел из строя трансформатор. Последующего возгорания не произошло, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

По Ставрополю перестали работать светофоры. Пробки образовались по улицам Лермонтова, Доваторцев, Ленина и другим. По данным Яндекс-карты, в городе сейчас случилось семь автоаварий.