Москва, 18 октября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российского тяжелоатлета Апти Аухадова серебряной медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба МОК.

Тяжелая атлетика

Сообщается, что был проведен повторный анализ допинг-проб российского тяжелоатлета Аухадова, взятых в Лондоне в 2012 году. Перепроверка дала положительный результат на допинг — в крови Аухадова найдены препараты туринабол и дростанолон.

В итоге дисциплинарная комиссия МОК приняла решение забрать у российского тяжелоатлета серебряную медаль Олимпиады в Лондоне.

Кроме того, МОК поручил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) пересмотреть все результаты соревнований, в которых принимал участие Аухадов.

МОК обязал Олимпийский комитет России (ОКР) вернуть медаль Аухадова и диплом, которые были ему выданы в Лондоне.