Дамаск, 18 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Командование сирийской армии говорит, что каждый, кто попытается пересечь границу Сирии из Ирака будет остановлен силой, передаёт ABC News.

ИА REGNUM

ВС САР опасаются, что США и Саудовская Аравия постараются гарантировать безопасные проходы в Сирию для боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покидающих иракский город Мосул.

17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.

Некоторые СМИ сообщают, что союзники по мосульской операции специально оставили открытой дорогу, ведущую из Мосула в Сирию. По ней боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут отступить в Сирию.