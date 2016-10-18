Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры Ленинградской области с требованием отставки главы комитета по природным ресурсам региона Евгения Андреева, который, по мнению надзорного ведомства, нарушил антикоррупционное законодательство, сообщает сегодня, 18 октября, корреспондент ИА REGNUM.

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По данным прокуратуры, при поступлении на госслужбу чиновник скрыл наличие у него бизнеса в Чехии, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Сегодня на первом заседании суда под председательством судьи Татьяны Матусяк по этому делу представитель прокуратуры Ленобласти представил документ, на который они сылаются в своем иске. Однако адвокаты Евгения Андреева оспорили легитимность документа, и судья перенесла слушания на 17 ноября.

«По нашему ходатайству суд обратил внимание прокуратуры на то, что документ, являющийся их главным доказательством — справка Интерпола чешского отделения о принадлежности Андреева долей в бизнесе — мало того, что выполнена на английском языке, так еще и не содержит ни одгного признака документа в привычном смысле этого слова — ни подписи, ни печати. Это просто некий компьютерный файл, никем не подписанный и не заверенный. В таком виде документ не может использоваться в официальном делопроизводстве на терриотории Российской Федерации», — подчеркнул адвокат Андреева Андрей Тындик в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он отметил, что суд также указал на тот факт, что Евгений Андреев в иске фигурировал как третье лицо. «Ответчиком в этом деле является губернатор. Но поскольку рчь идет о расторждении трудового контракта, ответчиками должны быть обе стороны этого контракта. Суд перевел Андреева в статус отетчика — в этом случае произвоство по делу начинается заново», — пояснил Андрей Тындик.

«Мы считаем претензии необоснованными. Информация, на которой прокуратура основывает свои исковые требования, не соответствует действительности. И мы это докажем», — заверил адвокат Андреева.

Напомним, по данным прокуратуры, в 2013 году Евгений Андреев при назначении на должность советника губернатора Ленобласти представил в отдел неполные сведения о доходах и имуществе за 2012 год. В частности, согласно информации Интерпола, Андреев владел 50% доли в компании GEKAREAL s.r.o на территории Чехии с 10 января 2011 года по 9 февраля 2016 года. Кроме того, с 3 июля 2014 года по 27 апреля 2016 года он владел 10% долей участия в чешской компании AMA Victory Servise s.r.o.

В апреле 2014 года Андреев был назначен председателем комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленобласти и вновь не сообщил о своей предпринимательской деятельности на территории Чехии. Эти факты, по мнению областной прокуратуру обязывают правительство Ленобласти расторгнуть контракт на госслужбу с Евгением Андреевым.

В связи с этим 22 апреля текущего года прокуратура внесла губернатору Ленобласти представление, однако глава региона в привлечении Андреева к дисциплинарной ответственности отказал в связи с истечением 6-месячного срока давности.

Как писало ИА REGNUM, власти Ленобласти ранее выразили готовность уволить чиновника, но лишь по решению суда.