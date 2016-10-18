Вильнюс, 18 октября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В программе задолженностей правительства Литвы предусмотрено, что в 2017 году Литва возьмет в долг около 3,2 млрд евро — столько средств нужно на покрытие прежнего долга и финансирование дефицита, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.

Протянутая рука

«В следующем году мы вернем 1,3 млрд евро прежнего долга, но мы должны подготовиться и к 2018 году, когда Литве в феврале потребуется выкупить большую эмиссию еврооблигаций. Накопляющийся резерв в определенном объеме исказит статистику следующего года, поскольку в конце года к долгу будет присчитана эмиссия, которую планируется выкупить, и взятые на себя обязательства скопить резерв, поэтому реальное сокращение долга государства отразится уже в 2018 году», — сказала сегодня в Сейме Литвы министр финансов Раса Будбяргите.

Большую часть средств — около 1,75 млрд евро — планируется одолжить на иностранном рынке. На внутреннем рынке планируется взять в долг 1,1 млрд евро. Расходы правительства также будут финансироваться из накопленного остатка средств в размере 400 млн евро и из вернувшихся одолженных средств в размере 500 млн евро. На финансирование целенаправленных инвестиционных проектов с долгосрочной стоимостью планируется у международных финансовых учреждений (у таких как Северный инвестиционный банк, Европейский инвестиционный банк) взять в долг около 400 млн евро.

На организуемых на внутреннем рынке аукционах правительственных ценных бумаг инвесторам будут предложены облигации с оставшимся сроком от 2 до 3 лет, от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет. Кроме того, для управления бюджетными потоками можно будет взять в долг, выпустив векселя казны.

Большая часть средств — около 2,7 млрд евро — в 2017 году пойдет на возвращение прежнего долга, в том числе на резерв средств, который планируется скопить для выкупа эмиссии еврооблигаций стоимостью 1,4 млрд евро в феврале 2018 года (выпущенной в конце октября 2007 года и пополненной в марте 2012 года и феврале 2013 года). На финансирование дефицита государственного бюджета (разницу между доходами и расходами) и перефинансирование долга Фонда социального страхования (SODRА) в 2017 году планируется выделить по 600 млн евро.

На управленческие расходы долга государства (по сути — на выплату процентов за долг) в следующем году из государственного бюджета планируется выделить около 560 млн евро, на 43 млн евро меньше, чем в 2016 году. Долг государства в конце 2017 года составит около 43,3% от прогнозируемого ВВП. Если не считать средств на накопление резерва для выкупа эмиссий облигаций в 2018 году, он составил бы 39,9% от прогнозируемого ВВП.

Программа задолженностей правительства представляется Сейму вместе с законопроектом об утверждении финансовых показателей государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.