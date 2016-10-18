Самара, 18 октября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В Самарском регионе проходит паспортизацию 31 субъект электроэнергетики, 10 из них уже получили паспорта готовности, до 1 ноября планируется выдать документы остальным. Об этом заявил 18 октября председатель облправительства — министр энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев, сообщает ИА REGNUM.

Электрик

На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей при облправительстве начальник межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Панишев доложил, что входе контрольных мероприятий выявлено 1952 нарушения. К административной ответственности привлечено 12 юридических и 98 должностных лиц.

Директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ Сергей Аникин сообщил о проведенной общесистемной тренировке по ликвидации нарушений нормального режима энергосистемы региона в условиях низких температур: совершенствовались практические навыки дежурного, оперативного, диспетчерского персонала, проверялась готовность к действиям по ликвидации аварийной ситуации, выполнение регламентов обмена информацией.

Сделаны запасы оборудования и материалов, а также резервного топлива. С персоналом на учебных тренировках отработан алгоритм действий в различных внештатных ситуациях.

«В кратчайшие сроки следует принять все меры по устранению причин, которые могут угрожать энергетической безопасности региона. Совместными усилиями мы должны сделать всё, чтобы зимние месяцы прошли без неприятных происшествий, в нормальном режиме», — резюмировал первый вице-губернатор — председатель облправительства Александр Нефёдов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области отопительный сезон в 2016 году начался с 27 сентября, в Самаре — днем раньше.

О проблемах с отопительным сезоном в Шигонском районе 17 октября сообщила пресс-служба прокуратуры региона. В надзорное ведомство поступила информация о том, что в 24 многоквартирных домах сельских поселений Пионер, Береговой и Суринск Шигонского района отсутствует теплоснабжение. В ходе проверки выяснилось, что причиной отсутствия отопления оказался отказ собственника 19 модульных котельных предоставлять коммунальную услугу теплоснабжения.

Прокуратура приняла решение о предъявлении к компании — собственнику котельных ЗАО «Коммун-Энерго» исковых заявлений о понуждении поставить тепловую энергию в жилые дома.