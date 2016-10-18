Берлин, 18 октября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует реакцию официальной Панамы на скандал об офшорных счетах, связанный с утечкой документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, передаёт Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

После встречи с панамским президентом Хуан Карлосом Варела Меркель заявила: «Панама приняла правильные шаги», но она должна «явно иметь дело» с прошлым, чтобы восстановить доверие.

Меркель поддержала намерение Панамы соответствовать стандартам финансовой прозрачности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Переговоры по соглашению об обмене информацией между двумя странами, которые стартовали в июле, следует завершить к началу 2017 года, добавила она.

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал отчёт об офшорных компаниях, через которые на протяжении многих лет перекачивали денежные средства десятки мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитостей.

На официальном сайте организации приведены 11,5 млн документов, которые получили название «Панамские документы». Сообщалось, что в основу расследования легла утечка информации из юридической фирмы Mossack Fonseca.

Волна разоблачений, связанная с появившимся в сети документами, уже затронула нескольких высокопоставленных политиков и чиновников многих стран. В частности, своей должности лишился премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон.

В центре внимания журналистов из-за скандала с офшорами попал и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который признал, что получал прибыль от офшорного фонда своего отца Иэна Кэмерона.