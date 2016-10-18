Москва, 18 октября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев считает, что США затягивали время переговорами с Россией, чтобы боевики в Сирийской Арабской республике успели перегруппировать свои силы. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает телеканал RT.

Часы

Патрушев напомнил, как 17 сентября американские ВВС якобы по ошибке атаковали сирийские правительственные войска, окружённые «Исламским государством» под Дейр эз-Зором.

«Продолжавшиеся все это время фактически в каждодневном режиме переговоры с российской стороной использовались Вашингтоном для затягивания времени, которое требовалось для перегруппировки боевиков», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что результат этой перегруппировки виден теперь: все больше различных группировок сливаются с «Джебхат ан-Нусрой». Также Патрушев отметил, что США продемонстрировали нежелание размежевать террористов и оппозицию в Сирии.