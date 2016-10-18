Вологда, 18 октября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Вологодской области реализуют комплекс «финансовых инъекций», который помогает предпринимателям удержаться на плаву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор Регионального центра поддержки предпринимательства Вологодской области Татьяна Крицкая.

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«Сейчас в регионе ведется колоссальная работа по взаимодействию бизнеса разных уровней и власти, но, на мой взгляд, сегодня нам нужно развивать такие отношения не только внутри региона, но и за его пределами. Укрепление кооперационных связей между предпринимательским сообществом и между регионами — вот наша приоритетная задача», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Крицкая.

По ее словам, в этом году региональный департамент экономического развития совместно с Региональным центром поддержки предпринимательства инициировали запуск пилотного проекта, который позволит выступить в роли драйвера экономики.

18 ноября в Вологде пройдёт первый межрегиональный совет по кооперации, где регионы страны объединят свои инициативы по улучшению делового климата и представят сводную резолюцию федеральным экспертам из профильных министерств и институтов развития.

«Что касается делового климата в регионе сегодня, то могу лишь сказать, что настроения присутствуют разные. Есть стремительно развивающиеся компании, а есть и те, кто находится на грани выживания, и, не будем скрывать — уводят бизнес в «в теневую» зону. Поэтому все проблемы, которые мы сегодня видим в этом направлении, в первую очередь воспринимаются как вызов, на который мы просто обязаны реагировать конкретными действиями», — рассказывает директор РЦПП.

Эксперт отмечает, что бизнесу помогают с помощью комплекса «финансовых инъекций», который выдается точечно и целенаправленно.

«Если у бизнеса есть потребность в быстрых деньгах, рассказываем где их взять. Нехватка компетенций? Научим. Не осилить неподъемные этапы цикла становления бизнеса? Найдем возможность снять нагрузку. Но самое главное, что делается в регионе для комфортного существования бизнеса — это скрининг малого и среднего бизнеса. Мы сканируем его на предмет выявления слабых мест и обозначаем очаги необходимой помощи. Затем максимально упаковываем мерами поддержки и сервисами, как федерального, так и регионального уровней, и даем толчок на новый этап развития. Это один из важнейших инструментов работы с бизнесом. Заметьте, мы не спасаем его от гибели, мы даем возможность предпринимателям, воспользовавшись нашей помощью, перейти в комфортный режим деятельности и стать успешными», — отмечает Татьяна Крицкая.

Кстати, особой популярностью в бизнес-среде Вологодчины пользуются такие продукты, как кооперация институтов поддержки бизнеса, а также интерактивный гид по мерам поддержки. В 2015-м году на поддержку малого и среднего бизнеса региона было выделено 1,3 млрд рублей. Таким образом Вологодская область по этим показателям стала 1-м в России регионом по масштабу этого вида поддержки. В 2016-м году Вологодская область заняла 2-е место среди областей Северо-Запада по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. По мнению экспертов, эта динамика говорит о том, что что такие финансовые инъекции в деловую среду регионов жизненно-необходимы.

Напомним, ИА REGNUM и Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустили совместный проект «Стань участником Госсовета». Федеральные и региональные эксперты в области развития делового климата в регионах высказывают свои предложения к предстоящему Госсовету.