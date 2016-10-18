Минск, 18 октября, 2016, 18:30 — ИА Регнум.



пресс-служба МИД Белоруссии

Делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк провела 18 октября в МИД Белоруссии переговоры с белорусской делегацией во главе с министром иностранных дел постсоветской республики Владимиром Макеем.

«Стороны обсудили текущее состояние белорусско-американских отношений и направления их дальнейшего развития», — сказано в кратком официальном сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.

Напомним, Белоруссия находится в перечне стран, включённых Госдепартаментом США в «ось зла». С 2005 года официальный Минск причислен Вашингтоном к «самым антиамериканским режимам» и «оплотам тирании» наряду с Северной Кореей, Кубой, Зимбабве, Ираном, Сирией и некоторыми другими странами. Позиция США по «белорусскому вопросу» отличается большей решительностью, чем позиция Брюсселя. С 2008 года в Белоруссии нет американского посла — дипмиссию возглавляет временный поверенный.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что официальный Вашингтон «приветствует мирное проведение 11 сентября парламентских выборов в Белоруссии», однако не видит оснований для отмены санкций, применяемых к официальному Минску. Александр Лукашенко уверен, что Запад давно отменил свои санкции в отношении официального Минска и признал ошибочность применения таких мер, хотя, на самом деле, ни ЕС, ни США не дали оснований для таких выводов, а санкции формально продолжают действовать.