Вильнюс, 18 октября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 18 октября, начал рассматривать представленные министром финансов Расой Будбяргите поправки к закону об акцизах, в которых планируется увеличить акцизы на табачные изделия, сообщает сегодня, 18 октября, корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

В проекте предлагается с 1 марта 2017 года повысить элемент специфического акцизного тарифа на сигареты от 50,68 до 56 евро, а комбинированный акцизный тариф — от 85 до 90 евро за 1000 сигарет. Акцизный тариф на сигареты и сигариллы предлагается увеличить от 29,54 до 33 евро за килограмм продукта.

В связи с таким повышением акцизов цена пачки из 20 сигарет в среднем может подорожать на 0,16 евро, а цена пачки самых дешевых сигарет — примерно на 0,12 евро», — сказала Будбяргите, добавив, что пачка из 17 сигар и сигарилл подорожала бы примерно на 0,14 евро.

По словам министра финансов, подсчитывается, что в связи с повышением акциза на табачные изделия бюджет государства в 2017 году дополнительно получил бы около 23 млн евро.

Как сообщается в объяснительном документе, проект подготовлен с учетом установок Директивы Совета 2011/64/ES об акцизах, применяемых к обработанному табаку, согласно которым Литвы до 31 декабря 2017 года должна достигнуть установленного в ЕС минимального уровня акцизов на сигареты (90 евро за 1000 сигарет, также не менее 60% от средней розничной продажной стоимости сигарет).

За представленный проект проголосовали 67 членов Сейма, против никто не проголосовал, 15 парламентариев воздержались. После одобрения проект будет рассматриваться в Комитете бюджета и финансов, который назначен главным. К этому вопросу планируется вернуться на заседании Сейма 25 ноября.

Напомним, «теневая» доля табачных изделий в Литве составляет 25−30% всего рынка.