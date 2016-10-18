Рига, 18 октября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии направил руководству Латвийского телевидения письмо, в котором настаивает на обеспечении перевода с латышского на русский язык в случаях, если участники передачи на русском языке не могут или не хотят говорить на русском, сообщает портал Vesti.lv.

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Как стало известно, письмо было написано в результате сигнала из одного из государственных учреждений в связи с тем, что в передаче Латвийского телевидения «Точки над i», представителям госучереждения было отказано в участии в эфире на том основании, что они хотели говорить на латышском языке. Отказ был обоснован тем, что ввиду технических проблем невозможно обеспечить перевод во время передачи без привлечения дополнительных средств.

NEPLP считает, что если обеспечить перевод с государственного на русский, это позволит передачам привлекать более широкий круг лиц, чье мнение может быть важным для аудитории. Кроме того, NEPLP заявил, что это устранило бы препятствия для качественной коммуникации с русскоязычной аудиторией об актуальных для государства и общества проблемах.

В свою очередь, представители Латвийского телевидения пояснили, что все потенциальные гости передачи предупреждаются о том, что дискуссии ведутся на русском языке. И, как правило, осознавая необходимость коммуникации с русскоязычной аудиторией, представители госучреждений и министерств не отказывались от участия в передаче.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель отдела развития языка Агентства латышского языка Инита Витола заявила, что около 20% жителей, для которых родным языком является латышский, смотрят телепередачи на русском языке. В то время, как телепередачи на латышском языке смотрят лишь 7% жителей, для которых родным языком является русский. По ее мнению, происходит это потому, что люди выбирают телепрограммы не по языку, а по содержанию, подчеркнула Витола.

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