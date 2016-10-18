Москва, 18 октября, 2016, 18:27 — ИА Регнум.



Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

В начале октября индекс доллара к ключевым мировым валютам DXY вырос на 3%. В моменте этот показатель поднимался до 98 пунктов. Укрепление доллара приостановилось лишь в начале этой недели. В последние недели рынки почти полностью утвердились во мнении, что до конца года ФРС США поднимет ключевую ставку. Соответственно, доллар на фоне проблем и стимулирующих политик Центробанков других развитых стран (Евросоюза, Великобритании, Японии) вновь в фаворитах у инвесторов.

Для активных действий у ФРС США сейчас есть все основания. Ключевые макроэкономические параметры — ВВП, промышленное производство, безработица и продажи домов — достигли целевых значений, инфляция находится под контролем (это должна подтвердить статистика по индексу потребительских цен на следующей неделе). Если медлить сейчас, то это может привести к негативным последствиям в будущем. Большинство членов ФРС склоняется именно к такой точке зрения, что подтверждают последние выступления.

На наш взгляд, ставка будет поднята ФРС США на 0,25% 14 декабря. По крайней мере, это было бы красиво. Напомним, предыдущий подъём ставки произошёл 16 декабря прошлого года впервые за 10 лет. Повышение раз в год даст рынкам ориентир, на какие темпы ужесточения денежно-кредитной политики им стоит ориентироваться в будущем. Прошлая фаза подъёма ставок в 2004—2006 годах с 1% до 5,25% была более быстрой и в итоге привела к ипотечному кризису 2008 года. Сейчас ФРС будет действовать более осмотрительно и не станет спешить с резкими действиями.