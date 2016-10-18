Вильнюс, 18 октября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте в рамках официального визита в Финляндию сегодня, 18 октября, встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщили ИА REGNUM в канцелярии главы Литвы. На встрече обсуждались возникающие перед регионом угрозы, сотрудничество в области обороны, миграционный кризис, другие актуальные двусторонние вопросы и вопросы ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

«Напряженная геополитическая реальность и новые угрозы региональной безопасности обязывают наши страны углублять сотрудничество в этих областях. Финляндия сталкивается с того же рода угрозами, как и Литва. Демонстрация агрессивной военной силы вблизи наших границ. Нарушения воздушного пространства. Опасные маневры российских военных кораблей в Балтийском море. Поэтому активное сотрудничество НАТО и нейтральных государств — Финляндии и Швеции — сегодня является необходимым», — сказала Грибаускайте.

Литва и Финляндия, по её словам, уже сейчас обмениваются данными наблюдений за воздушной и морской обстановкой. Финляндия также принимает активное участие в учениях военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил НАТО. Оба государства укрепляют и модернизируют свои оборонные мощности. Литва восстановила обязательный призыв в армию. В Финляндии сохранена армия смешанного типа, она состоит из профессиональных военных и призывников. Ежегодно в финской армии обучение проходят 25 тысяч призывников. Финляндия выделяет на оборону 1,37% ВВП, Литва в этом году выделила почти 1,5% ВВП.

Главы государств обсудили меры по преодолению миграционного кризиса и вопросы укрепления внешних границ ЕС. Страны Европы сталкиваются с потоками беженцев и с юга, и с севера. «Не исключено, что новый миграционный маршрут в ЕС может пройти через границу с Россией. Такая ситуация уже была в Финляндии, когда к ее границам из России регулярно привозили беженцев из Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы Грибаускайте.

Во время встречи президенты обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности в регионе. По утверждению Грибаускайте, «небезопасные атомные электростанции — угроза жителям всего региона». «Никакие границы не могут остановить распространение радиации или зараженной радиоактивной воды. Поэтому обязанность международного сообщества — требовать, чтобы все атомные проекты с самого начала их реализации осуществлялись со строгим соблюдением международных стандартов безопасности», — отмечает пресс-служба Грибаускайте.

В настоящее время компания «Росатом» строит Белорусскую АЭС, которая, как считают и регулярно повторяют в Литве, «не отвечает международным стандартам безопасности». Компания «Росатом» также намерена строить атомную электростанцию в Финляндии.

Главы государств обсудили и вопросы укрепления экономических связей. Финляндия занимает 9-е место среди иностранных инвесторов в экономику Литвы. В Литве действует 15 инвестиционных финских проектов, генерирующих более 0,5 млрд евро инвестиций. В Литве работают такие известные финские компании, как производитель электроприборов Kitron, производитель теплоизоляционных материалов Paroc, продовольственный концерн Fazer, производитель металлоизделий Ruukki, энергетическая компания Fortum. Финская компания Outokumpu, лидирующий производитель нержавеющей стали в мире, намерена открыть в Вильнюсе многофункциональный центр.

В ходе визита Даля Грибаускайте также встретится с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилей и председателем парламента Марией Лохела.