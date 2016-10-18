Вильнюс, 18 октября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 18 октября, принял представленные президентом Далей Грибаускайте поправки к закону об образовании, в которых предлагается создать систему борьбы с насилием во всех общеобразовательных школах и учреждениях профессионального обучения страны, регламентировать порядок информирования об издевательствах в кибернетическом пространстве, сообщили ИА REGNUM в парламенте. За поправки к правовому акту проголосовали 76 членов Сейма, против никто не проголосовал, воздержались трое.

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Согласно принятым поправкам, учебное заведение будет обязано для каждого ученика создать условия постоянного участия в одной последовательной, долговременной программе, развивающей социальные и эмоциональные компетенции, охватывающей предотвращение применения насилия, употребления алкоголя, табака и других психотропных веществ, поощряющей здоровый образ жизни. «Сейчас только 56,3% школ проводят программы по предотвращению насилия. Опыт Литвы показал, что в школах, где долгое время осуществлялись превентивные программы, последовательно сокращается число случаев насилия и издевательств», — говорится в объяснительном документе.

В принятых поправках утверждается, что если ученик применяет насилие или становится жертвой насилия, глава учебного заведения должен будет немедленно, не позднее следующего рабочего дня, сообщить об этом случае насилия родителям или опекунам учеников, применяющих насилие или ставших жертвой насилия, и государственному или муниципальному учреждению, гарантирующему защиту прав детей.

Закон также гарантирует своевременную бесплатную психологическую помощь детям, применяющим насилие или ставшим жертвами насилия, а при надобности — и учителям. Психологическая помощь должна предоставляться безвозмездно и немедленно, не позднее чем в течение пяти рабочих дней. В тех случаях, когда насилие применил или стал его жертвой несовершеннолетний, вместе с ребенком на консультацию с психологом должны прийти и родители или опекуны ребенка. До сих пор в общеобразовательных школах и учреждениях профессионального обучения психологическая помощь учителям не предоставлялась.

Сейм решил в законе регламентировать определение насилия. Оно также охватит следующие дополнительные формы насилия: издевательства, издевательства в кибернетическом пространстве, недосмотр. Издевательства в правовом акте определяются как намеренные повторяющиеся действия, совершаемые лицом или группой лиц с преимуществом психологической или физической силы по отношению к другому лицу с целью понизить его репутацию и достоинство, оскорбить его, причинить боль или другим способом причинить ему психологический или физический вред. Недосмотр ребенка определяется как недостаточное удовлетворение или неудовлетворение родителями основных физических и духовных потребностей ребенка, вызывающее угрозу для физического, умственного, эмоционального и социального здоровья и развития.

Согласно новым установкам, не реже чем раз в четыре года педагоги должны будут повышать квалификацию в области развития социальных и эмоциональных компетенций. «Важно как можно раньше заметить склонности к насилию и предотвратить им путь, но привычное общение педагога и традиционные методы воспитания не всегда бывают успешные. Компетенция учителя и специальная подготовка при развитии социальных и эмоциональных компетенций учеников играют особое значение», — отмечается в объяснительном документе.

Поправки к закону предусматривают, что любой член сообщества учебного заведения должен будет сообщить о случае насилия главе учебного заведения.