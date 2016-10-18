Берлин, 18 октября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что санкции против России из-за её действий в Сирии должны оставаться одним из вариантов, передаёт The Associated Press.

ИА REGNUM

Меркель отметила, что она и президент Франции Франсуа Олланд обсудит Сирию с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах запланированной встречи по Украине в Берлине. Последняя состоится 19 октября. По словам канцлера ФРГ, «чудес» ожидать не стоит.

Олланд и Меркель критикуют поддержку, которую Москва оказывает законному президенту Сирии Башару Асаду.

Меркель считает, что «никакие варианты, включая санкции, не могут быть сняты со стола с учётом ситуации, но приоритет в том, что мы обращаем внимание на уменьшение страданий людей в какой-то мере, и это будет вопросом завтра».