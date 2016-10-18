Москва, 18 октября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Россия вступит в переговоры с Украиной по вопросу ее долга в $3 млрд только тогда, когда Киев признает его суверенным и предложит условия выгоднее принятых коммерческими кредиторами, сообщил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

ИА REGNUM

Признание долга суверенным и предложение более выгодных условий его реструктуризации станут основанием переговоров. По мнению Силуанова, если Украина не выполнит эти условия, никакого смысла в переговорах не будет.

Наряду с этим, Антон Силуанов отметил, что этот вопрос до сих пор обсуждается и окончательное решение еще не принято.

Напомним, в феврале 2016 года Россия подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины $3 млрд для оплаты государственного долга и $75 млн по невыплаченным процентам. В Лондонском суде рассмотрение дела должно начаться 17 января 2017 года.