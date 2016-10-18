Москва, 18 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Расширением санкций Украина убивает будущее своей промышленности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике и промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

«Ущерба российской экономике в этих шагах не вижу. Украина в очередной раз не просто приносит в жертву экономический потенциал развития страны, но и вызывает серьезное неудовольствие граждан, которые понимают, что сохранение экономических отношений со своими соседями — это залог процветания страны», — заявил Гутенев.

«Своими решениями двухлетний давности Украина убила будущее своей промышленности, которая была очень сильно интегрирована с российскую. Если и остались какие-то остатки сотрудничества, то они не касаются высокотехнологичных отраслей», — отметил парламентарий.

«Шаги Украины похожи на ритуальные танцы или рефлексию. Тем более, что Украина не является самостоятельным государством», — указал депутат. Власти страны просто отрабатывают указания, которые получены руководством Украины от своих западных наставников, говорит он.

Украина расширила санкции в отношении Российской Федерации. Под новые санкции Украины против российских компаний попали «Рособоронэкспорт», КамАЗ, «ЮТэйр», «Юнистрим» и «Сбербанк Лизинг», следует из приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Кроме того, под санкции попали платежная система «Колибри» (управляется Сбербанком), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк). Им также запрещено осуществлять свою деятельность на территории Украины.