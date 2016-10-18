Ярославль, 18 октября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. До 1 ноября зона объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ярославле должна будет очищена от всей незаконной рекламы на фасадах зданий. Об этом сообщает официальный портал мэрии Ярославля, передает корреспондент ИА REGNUM. 18 октября в центре Ярославля было демонтировано 14 незаконно установленных рекламных конструкций — в Депутатском переулке и на улице Трефолева.

city-yaroslavl.ru Демонтаж рекламы

При этом, подчеркивают в мэрии Ярославля, «до 1 ноября в зоне ЮНЕСКО будут демонтированы не только незаконные рекламные конструкции, но и иная информация, размещенная на фасадах зданий. Останутся только информационные вывески».

Председатель комитета по рекламе мэрии Ярославля Алексей Ковинский рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что о тотальной «зачистке» речь не идет. Внешний вид исторического центра города будет определен специально разработанной единой концепцией.

«Концепция разрабатывается, она будет обсуждаться с бизнес-сообществом, после чего представлена на утверждение. Критерии рекламных конструкций четко определены законодательством. Сейчас же мы руководствуемся лишь теми предписаниями о ликвидации незаконных конструкций, которые предприниматели получили ранее — и не исполнили их требования вовремя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Ковинский.

Всего в течение 2016 года в Ярославле демонтировано 114 отдельно стоящих рекламных конструкций и 687 — размещенных на фасадах зданий. Также предпринимателям выданы новые предписания о демонтаже — 67 и 1424 конструкций соответственно.

Вероятно, городские власти решили применить тактику кнута и пряника в отношении рекламодателей: владельцев магазинов и предприятий пугают сроками демонтажа, но одновременно предлагают принять участие в диалоге о внешнем виде централдьных улиц 1000-летнего города.