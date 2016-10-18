Нижний Новгород, 18 октября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. НПО «Транспорт» (Нижегородская область) разработало уникальный лыжно-гусеничный снегоход «Беркут» для нужд министерства обороны РФ. По словам генерального директора предприятия Николая Веселова, машина может выполнять различные задачи в условиях Арктики при температуре до — 50 градусов

НПО Транспорт Cнегоход «Беркут»

«Аналогов этому снегоходу на сегодня нет. Это единственная машина с отапливаемой кабиной, которая может работать при таких низких температурах. До конца ноября партия из 40 снегоходов будет передана заказчику», — добавил Веселов.

По его словам, разрабатывать и создавать новые машины предприятию помогло участие в областной программе поддержки малого и среднего бизнеса. Это дало возможность получить дополнительные финансовые средства в виде субсидий.

По данным регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, в 2016 году НПО «Транспорт» получило субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях развития производства в размере 3,3 млн рублей.

Всего за 5 лет работы областной программы финансовую поддержку получили чуть менее 4 тыс. малых и средних предприятий региона.

За это время на реализацию программы поддержки предпринимательства в Нижегородской области было направлено 3,2 млрд. рублей, из них привлечено федеральных средств в экономику области более 1,4 млрд. рублей. Получатели поддержки уже перечислили налогов в бюджет более 6 млрд. рублей.