Калуга, 18 октября, 2016, 17:48 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области Закладка первого камня в строительство животноводческого комплекса

Закладка первого камня в строительство животноводческого комплекса концерна ТН Group (Вьетнам) состоялась сегодня, 18 октября, в селе Ефимцево Ульяновского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В церемонии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации г-н Нгуен Тхань Шон, президент концерна ТН Group г-жа Тхай Хыонг.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в мае 2016 года. Документ предусматривает реализацию в калужской регионе инвестиционного проекта по созданию комплекса молочного животноводства и переработке молока индустриального масштаба с использованием высоких технологий. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. В рамках проекта будут построены 9 ферм на 45 тысяч голов дойного стада с собственной кормовой базой. С учетом молодняка со временем общее поголовье составит порядка ста тысяч. Молокоперерабатывающее предприятие разместится на территории индустриального парка Росва.

Выступая на церемонии, Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации г-н Нгуен Тхань Шон подчеркнул, что данный проект получил поддержку на самом высоком уровне и является символом дружбы между народами двух стран.

Президент концерна ТН Group г-жа Тхай Хыонг поблагодарила руководство Калужской области за помощь и эффективное взаимодействие в решении организационных вопросов при реализации проекта. Она также отметила, что на производстве будут созданы рабочие места для местного населения, и уже через год планируется получить первую продукцию.

По словам калужского губернатора Анатолия Артамонова, животноводство является в области одним из приоритетных направлений развития. Запуск данного проекта позволит региону удвоить производство молока. «Калужане всегда были патриотами. Мы хотим, чтобы земли обрабатывались и сельхозугодия не зарастали», — заключил он. В этот же день глава региона и члены вьетнамской делегации осмотрели площадки для строительства будущих ферм в Хвастовичском районе области.

Напомним, компания ТH true milk была создана в 2009 году и вошла в крупнейший Вьетнамский концерн TH Group, который финансируется банком BAC Joint Stock Bank. Руководитель компании — госпожа Тхай Хыонг (Thai Huong). В 2015 году Forbes включил ее в список 50 наиболее влиятельных женщин Азии. В 1994 году Тхай Хыонг основала один из первых частных банков во Вьетнаме, который сегодня входит в список крупнейших кредитных организаций страны. В 2009 году ею было принято решение заняться молочным бизнесом. Спустя 5 лет компания TH true milk заняла более 30% вьетнамского рынка. В настоящий момент TH Group имеет более 140 магазинов в 32 городах республики, активно оказывает услуги по доставке свежего молока на дом.

Россия — первый зарубежный проект для госпожи Тхай Хыонг (Thai Huong). До настоящего момента все производство находилось исключительно во Вьетнаме.