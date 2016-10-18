Москва, 18 октября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Минтруд предлагает до 1 января 2020 г. прекратить индексацию материнского капитала с учетом темпов роста инфляции, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Это предложение ведомство обосновывает финансово-экономической ситуацией в стране. По мнению министерства, материнский капитал не является выплатой, обеспечивающей приобретение товаров и услуг в отличие от тех выплат, по которым предусмотрен перерасчет с учетом фактической инфляции.

Напомним, сейчас размер материнского капитала равен 453,026 тыс. рублей. Программа материнского капитала действует с 2007 года, тогда размер этой выплаты равнялся 250 тыс. рублей.

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Стоит отметить, что Минтруд наряду с этим предлагает с 1 января 2018 года перейти на единый порядок индексации социальных выплат всем категориям населения. Ведомство считает, что это надо делать один раз в год с 1 февраля по фактической инфляции. По их мнению, принятие этого законопроекта позволит создать механизм индексации, обеспечивающий учет влияния инфляции на размеры выплат, а также сохранение покупательной способности этих выплат.