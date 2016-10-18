Тверь, 18 октября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Пункт врача общей практики, открытый 12 сентября в Чуприяновке Тверской области, приостановил работу спустя месяц, 17 октября. Причина — отсутствие в медпункте электроснабжения и отопления: медики просто не могут принимать пациентов в таких условиях.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Закрывшийся офис врача общей практики был единственным медучреждением на все Щербининское сельское поселение, в котором живут 2 тыс. 945 человек, в том числе 344 ребенка. Теперь, в случае проблем со здоровьем, жителям придется ехать в областной центр — в Калининскую ЦРБ.

«С сегодняшнего дня работа в медпункте временно приостановлена, это произошло не по нашей вине, — рассказала местному изданию Tverigrad.ru заместитель главного врача Калининской ЦРБ по медицинской части Елена Тюренкова. — Раньше в Чуприяновке был фельдшерско-акушерский пункт, но месяц назад вместо него был открыт офис врача общей практики. В помещении мы сделали ремонт, оснастили офис оборудованием, получили лицензию на осуществление врачебной деятельности, пригласили на работу очень хорошего доктора, грамотного специалиста, выделили новую санитарную машину. Но! Дело в том, что само помещение мы арендуем у фирмы «Аракс». Платим за это 30 тысяч рублей в месяц. И вот у этой фирмы оказался расторгнут договор на электроснабжение с компанией «ТверьАтомЭнергоСбыт». В результате помещение осталось без тепла и электричества. Температурный режим был нарушен, стало невозможно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Мы сообщили о проблеме главе администрации Щербининского сельского поселения, главе Калининского района, поставили в известность министерство здравоохранения Тверской области и прокуратуру».

Елена Тюренкова в беседе с изданием отметила, что доктор, работавший в офисе врача общей практики, временно будет вести прием в ЦРБ, с 08:00 до 12:00. В это же время в Чуприяновке фельдшер будет обслуживать население с использованием санитарного транспорта. С 12:30, как обещают, доктор будет посещать пациентов на дому и обслуживать неотложные вызовы. Вызовы скорой помощи будут обслуживаться подстанциями Калининской ЦРБ и Эммаусской скорой помощи.

В местной администрации журналистам заявили, что предоставить другое помещение, с теплом и светом, под офис врача общей практики не могут, но надеются на помощь региональных властей. Однако, по словам местных жителей, еще на открытии 12 сентября глава сельского поселения утверждала, что вопрос с отоплением решается.

«Медпункт нам жизненно необходим. Понимаете, у нас много стариков, есть лежачие люди, много отдаленных деревень, с которыми транспортного сообщения нет вообще. Кроме моего ребенка-инвалида есть еще дети, патронажные младенцы, есть инвалиды-колясочники… Им всем нужна помощь, быстрое реагирование, случись что, не дай бог», — цитирует издание одну из местных жительниц.

«С сентября, как нас открыли, пошла первая волна детских ОРЗ и ОРВИ, и на приеме меньше 30 человек в день не бывало, из них процентов 70 — дети, наиболее подверженные вирусным заболеваниям», — говорит врач общей практики Армен Хлгатян. Теперь он вынужден работать «на два фронта»: в первой половине дня принимать пациентов в Твери, во второй — обслуживать вызовы в Чуприяновке.

«В деревнях есть достаточно тяжелые лежачие пациенты, будем надеяться, что у меня будет хватать времени хоть раз неделю к ним выезжать. Как бы там ни было, больных без помощи я оставить не могу», — сказал врач.