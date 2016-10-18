Анкара, 18 октября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым скорректировал свои более ранние комментарии о том, что ВВС Турции начали наносить авиаудары в рамках операции по освобождению Мосула, передаёт Daily Mail

Jerry Gunner Истребитель F-16 ВВС Турции

Когда его попросили уточнить, Йылдырым сказал репортёрам, что достигнуто соглашение, по которому ВВС Турции «в принципе» могут быть частью американской коалиции, сообщает агентство «Анадолу».

Турецкие истребители «при необходимости» могут принять участие в воздушных операциях.

На вопрос о том, присоединились ли уже турецкие самолёты к боевым действиям против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), премьер ответил: «Я не знаю деталей операции, но что важно для них — это быть частью коалиции».

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.