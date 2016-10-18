Минск, 18 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Напротив здания суда Фрунзенского района Минска 18 октября представители оппозиции провели пикет, требуя освободить от уголовной ответственности гражданина Белоруссии Эдуарда Пальчиса, обвиняемого по двум статьям УК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пикет оппозиционеров напротив здания суда Фрунзенского района Минска

В мероприятии приняло участие шесть человек, скандировавших лозунги «Свободу Эдуарду Пальчису!», «Жыве Беларусь!» («Живёт Белоруссия!»), «Незалежнасць!» («Независимость!») и другие. Один из участников акции использовал мегафон.

Патруль ОМОН находился в нескольких шагах от пикетчиков, не препятствуя выражению их требований. В здании судов (суд Фрунзенского района является одним из корпусов одного строения) было около десятка милиционеров в форме и примерно столько же «людей в штатском» с рациями, которые также не вмешивались в происходящее.

Около входа в здание Мингорсуда (где проходит слушание дела) размещён плакат с фотографией фигуранта уголовного дела и надписями «Свободу Пальчису. Тут судят нашу историю». Под плакатом прикреплён бело-красно-белый флаг, который используют националисты во время своих политических акций.

Напомним, 22 июня председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил: «Эдуарду Пальчису уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» УК и по части 2 статьи 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» УК. То есть, по тем же статьям, по которым выдвигалось в его отношении подозрение».

Предъявленные Пальчису обвинения базируются на данных экспертиз. Русофобствующая прозападная оппозиция в Белоруссии требует освобождения Эдуарда. Международная организация «Репортёры без границ» 29 июля опубликовала заявление, в котором призвала «к условно-досрочному освобождению» фигуранта резонансного уголовного дела. В опубликованном 5 октября совместном заявлении пяти белорусских «правозащитных» организаций содержится требование освободить Пальчиса, который якобы является «политическим заключённым».

Закрытый суд над создателем сайта 1863x.com уроженцем Гродненской области Эдуардом Пальчисом (псевдоним — Джон Сильвер) проходит в Минском городском суде с 14 октября. Русофоба-порнографа защищает адвокат Анна Бахтина. Участники процесса дали подписку о неразглашении материалов уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко не все в Белоруссии считают русофоба-порнографа Эдурда Пальчиса политзеком. Гродненский сайт grodno-best.info в публикации «Как русофоба-порнографа из Лиды делают политзаключенным» напомнило о «принудительном пребывании» фигуранта уголовного дела в психбольнице, а также привело несколько его цитат, свидетельствующих об обоснованности претензий белорусских правоохранителей и безосновательности попыток обелить «блогера», предпринимаемых самозваными «правозащитниками».