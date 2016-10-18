От белорусского суда требуют освободить русофоба-порнографа
Минск, 18 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Напротив здания суда Фрунзенского района Минска 18 октября представители оппозиции провели пикет, требуя освободить от уголовной ответственности гражданина Белоруссии Эдуарда Пальчиса, обвиняемого по двум статьям УК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В мероприятии приняло участие шесть человек, скандировавших лозунги «Свободу Эдуарду Пальчису!», «Жыве Беларусь!» («Живёт Белоруссия!»), «Незалежнасць!» («Независимость!») и другие. Один из участников акции использовал мегафон.
Патруль ОМОН находился в нескольких шагах от пикетчиков, не препятствуя выражению их требований. В здании судов (суд Фрунзенского района является одним из корпусов одного строения) было около десятка милиционеров в форме и примерно столько же «людей в штатском» с рациями, которые также не вмешивались в происходящее.
Около входа в здание Мингорсуда (где проходит слушание дела) размещён плакат с фотографией фигуранта уголовного дела и надписями «Свободу Пальчису. Тут судят нашу историю». Под плакатом прикреплён бело-красно-белый флаг, который используют националисты во время своих политических акций.
Напомним, 22 июня председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил: «Эдуарду Пальчису уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» УК и по части 2 статьи 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» УК. То есть, по тем же статьям, по которым выдвигалось в его отношении подозрение».
Предъявленные Пальчису обвинения базируются на данных экспертиз. Русофобствующая прозападная оппозиция в Белоруссии требует освобождения Эдуарда. Международная организация «Репортёры без границ» 29 июля опубликовала заявление, в котором призвала «к условно-досрочному освобождению» фигуранта резонансного уголовного дела. В опубликованном 5 октября совместном заявлении пяти белорусских «правозащитных» организаций содержится требование освободить Пальчиса, который якобы является «политическим заключённым».
Закрытый суд над создателем сайта 1863x.com уроженцем Гродненской области Эдуардом Пальчисом (псевдоним — Джон Сильвер) проходит в Минском городском суде с 14 октября. Русофоба-порнографа защищает адвокат Анна Бахтина. Участники процесса дали подписку о неразглашении материалов уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, далеко не все в Белоруссии считают русофоба-порнографа Эдурда Пальчиса политзеком. Гродненский сайт grodno-best.info в публикации «Как русофоба-порнографа из Лиды делают политзаключенным» напомнило о «принудительном пребывании» фигуранта уголовного дела в психбольнице, а также привело несколько его цитат, свидетельствующих об обоснованности претензий белорусских правоохранителей и безосновательности попыток обелить «блогера», предпринимаемых самозваными «правозащитниками».