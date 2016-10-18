Москва, 18 октября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину выразил надежду на возвращение России в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Claude TRUONG-NGOC Педро Аграмунт

Аграмунт вновь обратил внимание на то, чтобы ПАСЕ, будучи одним из уставных органов Совета Европы, «была площадкой для политического диалога и взаимообщения между парламентскими делегациями не 46, а всех 47 стран-членов», говорится в письме спикера Ассамблеи.

«Надеюсь, вскоре я сумею с Вами встретиться при удобной возможности и продолжить обсуждения, касающиеся отношений между российским парламентом и ПАСЕ», — говорится в письме.

Читайте также: Неучастие РФ в деятельности СЕ не приносит пользы никому — Аграмунт

Парламентская Ассамблея Совета Европы на своей осенней сессии приняла резолюцию, в которой осудила выборы в Госдуму, состоявшиеся 18 сентября в Крыму, указав на территориальную целостность Украины.

Читайте также: ПАСЕ проголосовала за предложенные резолюции по Украине

Делегация России с января 2016 года не принимает участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Некоторые члены организации призывают вернуть Россию в ПАСЕ, в то время как депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в ходе заседания ассамблеи заявила, что Россия не заслужила права голоса в Ассамблее.

Читайте также: РФ готова работать с ПАСЕ, но настаивает на трех принципиальных позициях