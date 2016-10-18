Тамбов, 18 октября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках работы Делового центра VI Международной покровской ярмарки подписано соглашение по подготовке к внедрению лучших доступных технологий в области обращения с отходами. Соглашение о сотрудничестве подписано между управлением по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, ТГУ имени Г.Р. Державина и ООО «Тамбовский бекон», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

pixabay.com Свиньи

В Тамбовской области активно развивается сектор АПК. Только в 2016 году в этой сфере на территории региона реализуется 26 инвестиционных проектов, из них 12 — в сельскохозяйственной отрасли. Регион входит в число лидеров по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, показывает высокие результаты по приросту производства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях. Объем инвестиций в АПК региона по итогам 2015 года достиг почти 35 млрд рублей. Значительная часть этих средств направляется на внедрение природосбергающих технологий.

В настоящее время наиболее актуальной является проблема отходов свиноводства. В области работают несколько крупных свиноводческих предприятий и планируется строительство новых. В 2015 году на животноводческих предприятиях образовалось более 1 млн тонн навоза, а используется чуть более 60% этих отходов производства. Загрязнение атмосферного воздуха испарениями навозных масс создает серьезную проблему многим сельским территориям. По инициативе управления по охране окружающей среды и природопользованию области к решению проблемы были привлечены ученые из ТГУ имени Г.Р. Державина. Они предложили животноводам сотрудничество во внедрении для переработки отходов передовых микробных биотехнологий для каждого крупного хозяйства индивидуально.

На прошедших межведомственных коллегиях экологического профиля было принято решение о заключении трехсторонних соглашений между региональным природоохранным ведомством, вузом и руководством предприятий региона. Подписание этих документов на VI Международной покровской ярмарке стало завершающим этапом официального оформления сотрудничества.

Аналогичные трехсторонние соглашения были подписаны с другими крупнейшими свиноводческими предприятиями региона: ООО «РАСК», ООО «Черкизово-свиноводство», ООО «Центральное», ООО «Золотая Нива». В настоящее время уже заключены контракты между вузом и предприятиями и начаты выездные и лабораторные научные исследования и эксперименты.

Внедрить разработки ученых в практику предприятий свиноводства планируется уже в следующем году, объявленном в стране Годом экологии.